Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen sich in der Bernauer Innenstadt auf Umleitungen und Staus einstellen. Vom 10. Mai an wird die Verkehrsführung in der Nähe der Bernauer Herz-Jesu-Kirche für voraussichtlich acht Wochen verändert. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Grund...