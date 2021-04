Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wird Anfang Mai in Basdorf (Barnim) den Startschuss für die Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Brandenburg setzen. Mit einem millionenschweren Förderbescheid wird der Minister am 3. Mai erwartet, um mit der Investition in grüne Energie die Wasserstoffmobilität in den nächsten Jahren zur Marktreife zu bringen. 250 Millionen Euro stellt der Bund im Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP II) von 2016 bis 2026 zur Verfügung.

Es geht um Herstellung und Speicherung von Wasserstoff

Das Verbundprojekt „Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieben im Nahverkehr des Landkreises Barnim“ erhält aus diesem Förderprogramm Zuwendungen. Die Verbundpartner Enertrag AG, Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB) und Kreiswerke Barnim (KWB) sind die Adressaten der Fördermittel.

Ziel ist es, die Heidekrautbahn auf der Strecke Berlin bis weit in den Barnim hinein mit Wasserstoff-Antrieb fahren zu lassen. Die Wasserstoffproduktion soll mit dem technischen Knowhow der Firma Enertrag in Wensickendorf (Oberhavel) angesiedelt werden.