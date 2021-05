Geduld gefragt: Durch die an der Seite parkenden Autos kommt es in diesem Bereich der Fichtestraße immer wieder zu Problemen. Wer durch will, muss warten oder sich zwischen den Parklücken hindurch schlängeln. Anwohner berichten Hupkonzerten und Autos, die über den Fußgängerweg fahren. © Foto: MOZ/Britta Gallrein