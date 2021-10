Autofahrer in Bernau müssen sich noch in diesem Monat auf eine wochenlange Vollsperrung in der Stadt einrichten. Das teilt der Landesbetrieb Straßenwesen mit. Anlass ist die Erneuerung der Deckschicht auf der Schönower Chaussee (L30).

Zwei Wochen Vollsperrung

Beginn sollen die Bauarbeiten am 11. Ok...