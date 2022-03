Das letzte Mal war er am Sonnabend um 12 Uhr gesehen worden. Knapp vier Stunden später meldete eine Betreuungseinrichtung an der Schmetzsdorfer Straße im Bernauer Ortsteil Ladeburg einen 55-jährigen Bewohner als vermisst.

Wie die Polizei in Bernau am Sonntag berichtete, wurde der Mann aber am Abend gegen 20.15 Uhr in Berlin in der Nähe von Zepernick aufgegriffen. Wie er dorthin kam, konnte der 55-Jährige nicht erklären. Er wurde anschließend ins Krankenhaus nach Eberswalde gebracht.