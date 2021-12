Glück im Unglück hatte am Sonntagmorgen eine Familie aus Berlin im Barnim. Auf der B158 in Blumberg hatte ihr Mercedes während der Fahrt in Richtung Werneuchen plötzlich Feuer gefangen.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Auto lichterloh

Der Autofahrer konnte das Fahrzeug noch am Fahrbahnrand a...