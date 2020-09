Fast pünktlich, um genau 11.02 Uhr, hat heute am Feuerwehr-Gerätehaus im Bernauer Ortsteil Ladeburg die Sirene geheult. Und das nicht nur kurz, sondern für 14 Minuten. Der Probealarm, der im Rahmen des ersten bundesweiten Katastrophen-Warntages durchgeführt wurde, war also erfolgreich.

Insgesamt sind im Landkreis Barnim um 11 Uhr an zehn Standorten die Sirenen ausgelöst worden. Das geschah zentral, über die Integrierte Regionalleitstelle Nord/Ost (IRLS) in Eberswalde. Ob die Sirenen auch überall geheult haben, war bis zum Mittag aber noch nicht klar. „Wir warten da bei einigen noch auf eine Rückmeldung“, sagt Marcel Haupt, der stellvertretende Leiter der Regionalleitstelle.

Alarm an zehn Standorten – von Eberswalde bis Ahrensfelde

Zu den zehn Feuerwehr-Standorten, die für den Probealarm vorab ausgewählt wurden, zählten: Bernau-Ladeburg, die Clara-Zetkin-Siedlung Eberswalde, Ahrensfelde, Finowfurt (Schorfheide), Biesenthal, Wandlitz, Seefeld (Werneuchen), Britz, Joachimsthal (Schorfheide) und Zepernick (Panketal).

Bei jedem Alarm sind mehrere Schritte nötig

Warum nur an zehn Standorten die Sirenen heulten und nicht an allen 112, die es im Barnim gibt, hat technische Gründe. „Das wird alles über einen Computer gesteuert und bei jedem Alarm sind mehrere Schritte nötig“, erklärt Marcel Haupt. Der Aufwand, an mehr als zehn Standorten die Sirenen zu testen, wäre deshalb zu hoch. Zumal alles im „Livebetrieb“ geschehe, so Haupt. Heißt: Parallel müssen auch echte Alarme gesendet werden.

Warntag soll jedes Jahr wiederholt werden

Im gesamten Land Brandenburg gibt es 2250 Sirenen. Der Warntag, der ab sofort jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfinden soll, hat zum Hauptziel, die Systeme zu testen. Außerdem sollen Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, wie in Fällen von Katastrophen alarmiert wird.