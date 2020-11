Das Fest kann kommen – die Stadt Bernau hat wieder einen Weihnachtsbaum. Am Mittwochmorgen ist er an einem Kranhaken hängend über den Marktplatz geschwebt, um dann von Mitarbeitern des Bauhofs fachmännisch in seinem unterirdischen Ständer platziert zu werden.

Bei dem Baum handelt es sich um eine rund zwölf Meter hohe Weißtanne. Sie kommt von der Familie Pyritz, die im Ortsteil Schönow wohnt.

Mit Polizei-Eskorte nach Bernau

Mit einer Polizeieskorte hatte die Firma Hoffmann die Tanne von Schönow in die Innenstadt gebracht. Dort war es dann die Aufgabe von Hans-Joachim Gieseler, Kranführer der Firma Citykran, den Baum anzuheben und an seinen Bestimmungsort zu balancieren. 1,5 Tonnen wiegt der Weihnachtsbaum – aus Sicht von Gieseler ein Leichtgewicht. „Ich hatte schon neun Tonnen schwere Tannen am Haken“, verriet er.

Lichterketten sollen zeitnah folgen

Noch fehlen am neuen Bernauer Weihnachtsbaum die Lichterketten und der Stern, doch das soll sich zeitnah ändern. Geplant ist, dass die Firma Engelhardt die Tanne noch im Laufe des Tages zum Leuchten bringt.

Offen ist allerdings weiterhin, ob es auch einen Weihnachtsmarkt in Bernau geben wird. Eine hundertprozentige Klarheit gibt es hier noch nicht.