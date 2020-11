Ob Halloween, St. Martin, die Weihnachtsparade in Zepernick oder die Weihnachtsmärkte in Werneuchen und Ahrensfelde – wegen Corona hat es in diesem Jahr bereits viele Absagen von beliebten Festen und Veranstaltungen gehagelt. Doch es gibt es auch Ausnahmen wie das Nikolaus-Shopping in Bernau. Denn das soll wie geplant am 5. Dezember von 10 bis 14 Uhr in der Innenstadt stattfinden, teilte die Bernauer Stadtmarketing GmbH „BeSt“ am Freitag mit.

Annahme der Nikolaus-Stiefel wird entzerrt

„Die Kinder mussten in diesem Jahr auf so vieles verzichten. Wir möchten ihnen und ihren Eltern einen entspannten Vor-Nikolaus-Tag schenken und bemühen uns gemäß den aktuellen Corona-Regeln, um ein gelungenes Nikolaus-Shopping“, wird Franziska Hausding, Geschäftsführerin der BeSt und selbst Mutter von zwei Söhnen, in einer Mitteilung zitiert.

Um das Nikolaus-Shopping zu ermöglichen, soll die Stiefelannahme diesmal entzerrt werden. Statt einer sind drei Annahmestellen geplant. Sie öffnen ihre Türen ab kommenden Dienstag, 17. November, bis Freitag, 20. November. Mit dabei sind: das Atelier der Galerie Bernau (Bürgermeisterstraße 4, täglich 10 bis 18 Uhr, Freitag bis 14 Uhr), das Neue Rathaus (Bürgermeisterstraße 25, zu den Sprechzeiten) sowie die Stadtbibliothek (Breitscheidstraße 43b, zu den aktuellen Öffnungszeiten). Hier können alle Kinder bis zehn Jahre ihre geputzten Stiefel abgeben.

Gruppen können Stiefel gesammelt abgeben

Die Besucher werden gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Sollte der Andrang zu groß sein, soll man auf eine andere Abgabestationen ausweichen, heißt es.

Coronabedingt gibt es zur Abgabe der Stiefel noch eine andere Option für Gruppen. Sie können ihre Stiefel auch direkt bei der BeSt zusammen mit einem Formular abgeben. Wichtig sei dabei, dass jeder Stiefel ein Namensschild bekommt.

Stiefelsuche startet um 10 Uhr

Der Nikolaus wird alle Stiefel befüllen und dann in den Schaufenstern der Geschäfte der Bernauer Innenstadt verstecken. Am 5. Dezember startet um 10 Uhr die große Stiefelsuche. Schluss ist um 14 Uhr.

Es wird darum gebeten, dass die Suche möglichst im Familienverband und nicht in großen Gruppen erfolgt. Auch der Nikolaus werde da sein und mit seinen Elfen bei der Suche helfen.