In Schönwalde, kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Basdorf, wurde ein Tier überfahren, bei dem es sich um einen Wolf handeln könnte. Die Polizeiinspektion Barnim wurde am Donnerstag (23. Dezember) gegen 10.30 Uhr über das tote Tier am Straßenrand informiert.

