Slawenbräu, Rauchpils, Roter Adler, Sommerbier – das sind keine vertrauten Namen für Bierfreunde. Aber neue Freunde fanden die Bierschöpfungen schnell. Insgesamt sieben Hausmarken – je 30 Liter – hatten die Bierbrauer vom Altstädter e.V. fürs 3. Bierfest angesetzt, mit dem der Verein ein schmackhaftes Lebenszeichen setzte und zugleich eine kleine Veranstaltungsreihe startete. „Zum Glück ist wieder etwas Geselligkeit möglich, sodass wir wenigstens ein paar Veranstaltungen anbieten und ein paar Einnahmen erzielen können“, freut sich Vereinsmitstreiterin Annette Thomas.

„Schließlich laufen auch die Kosten für das Bürgerhaus weiter und der Vereinskasse so langsam davon...“ Ob sich alles machen lasse, was in der Vereinshomepage www.brandenburg-altstadt.de eingetragen ist, sei abzuwarten, aber die Hoffnung ist groß. Die Vorfreude auch – so auf das jazzige, swingende, rockige Gastspiel der Big Band der Musikschule „Vicco von Bülow“ am 12. September ab 19 Uhr, die geführte Radtour „Von Kennern für Entdecker“ am 13. September, 11 Uhr, und den „Schautag Brauen und Backen“ am 24. Oktober.