Die St. Gotthardt- und Christusgemeinde lädt am Donnerstag, 4. März, um 15 Uhr zu einem Trauergottesdienst für das Pfarrehepaar Mechthild und Dr. Christian Löhr in die St. Gotthardtkirche ein. „Der Trauergottesdienst ist ab Freitag, 5. März, als Telefongottesdienst nachzuhören unter der Telefonnummer 03381/3207034“, informiert St.-Gotthardt-Pfarrer Philipp Mosch.

Das ehemalige Pfarrehepaar Mechthild und Christian Löhr war im Februar auf tragische Weise ums Leben gekommen. Für viele Gemeindemitglieder ist noch unfassbar, was sich am 2. Februar in ihrer Wohnung am Walther-Rathenau-Platz in Brandenburg an der Havel zutrug. Nach alter kirchlicher Tradition wurde an Mariä Lichtmess der Weihnachtsbaum ein letztes Mal angezündet.