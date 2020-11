Der erste Advent steht kurz bevor und damit das Öffnen des ersten Adventstürchens. Wer noch keinen Kalender hat: der Lions-Adventskalender bietet in diesem Jahr wieder 176 Preise von 52 Sponsoren. Der Hauptpreis, ein Reisegutschein im Wert von 1500 Euro, wird am 24. Dezember auf seinen Gewinner warten.

Nur noch wenige Exemplare

Interessierte sollten jedoch schnell sein: Es gibt bis zum 30. November nur noch wenige Exemplare an folgenden Vorverkaufsstellen: Bei der STG Brandenburg, Neustädtischer Markt 3, bei der Ticketeria, Hauptstraße 8, bei Promnitz-Therapie, Gördenallee 34, im REWE-Markt in Plaue, Genthiner Str. 43-45, im Tabakladen Elke Stroge, EKZ Wust an der B1 und in der Apotheke im Beetzseecenter, Brielower Landstraße 19.

Erlös für die AWO

Der Erlös aus dem Verkauf der Lions Adventskalender kommt in diesem Jahr der AWO Kinder- und Jugendeinrichtung in der Gerostraße und der Aktion Sterntaler zugute.