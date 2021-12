Welch ein Lichterzauber! Was sich bei Familie Borchardt in Gollwitz in der Vorweihnachtszeit abspielt, ist der helle Wahnsinn! Bereits Wochen vor der Adventszeit beginnt der 15-jährige Ole mit seiner Mission, verwandelt Haus und Garten in ein festliches Lichtermeer. Jedes Jahr kommen neue Leuchtelemente und individuell aufzuhängende LED-Ketten hinzu, denn Ole mag es heller und heller. Das festliche Funkeln ist seine große Leidenschaft und lockt Jahr für Jahr mehr Schaulustige an. Auf die Unterstützung seines Vater kann Ole zum Glück bauen, denn allein ist die Menge an Weihnachtsdekoration kaum noch zu beherrschen.