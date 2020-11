Liebe Tierfreunde, traurig, aber wahr, nach dem Tag der offenen Tür im Sommer muss nun auch das Weihnachtsfest der Tierheimtiere, das eigentlich am 6. Dezember begangen werden sollte, in diesem Jahr ausfallen – coronabedingt.

Keine Besichtigung der Hunde-Areale, kein Katzen streicheln, kein Besuch vom Weihnachtsmann, keine Verköstigung, kein Wiedersehen mit alten und neuen Tierfreunden.

Gäste immer mit vielen Spenden

„Wir hatten bereits mit den Vorbereitungen begonnen, aber Corona macht auch uns einen Strich durch die Rechnung“, so die Leiterin des Tierheimes Brandenburg an der Havel in der Caasmannstraße, Sabrin Haufschildt. „Sehr gern hätten wir die Tore für Tierfreunde und Unterstützer des Tierheimes geöffnet.“ Neben den tollen Gesprächen und Führungen oder gar erstem interessierten Kennenlernen zwischen Zwei- und Vierbeinern fehlt dem Tierheim noch eines ganz dringend – die vielen Spenden zum Weihnachtsfest. Futterspenden, Katzenstreu, Reinigungsmittel, Kratzbäume, Hundebettchen und auch Bargeldspenden, die Gäste kamen nie mit leeren Händen.

Abgabetermine für Helfer

Damit die Tierfreunde ihre Geschenke dennoch abgeben können, werden zwei ehrenamtliche Weihnachtsengel an den Sonntagen, 6. und 13. Dezember, jeweils von 13 bis 16 Uhr vor Ort anzutreffen sein und Spenden entgegen nehmen. Gern auch Spendengelder, vor Ort kann selbstverständlich eine Spendenbescheinigung gereicht werden, ein kleines Dankeschön gibt es auf jeden Fall.

„Wir haben uns auf dieses Fest ganz besonders gefreut, wollten wir mit dem Weihnachtsfest auch das 30-jährigen Bestehen unseres Vereins in diesem Jahr nachfeiern. So bleibt uns nur allen von Herzen Dankeschön für ihre Spenden zu sagen und allen zu wünschen, dass sie gesund bleiben. Wir hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr“, so die Tierheimleiterin.

Vielfältige Hilfe möglich

Wer selbst nicht vorbeikommen kann und doch helfen möchte, hier auch die Bankverbindung: Tierschutzverein Brandenburg an der Havel e.V., MBS Potsdam, BIC: WELADED1PMB, IBAN: DE 2516 0500 0036 0100 0848.