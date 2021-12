Das Stadtmuseum hat ein Päckchen gepackt, ein Päckchen „Winterspaß im Stadtmuseum“. Dabei handelt es sich laut Museumsleiterin Anja Grothe um „ein Programm, das sich an alle Generationen richtet.“ Für Kinder hat sich beispielsweise Museumsvermittlerin Susanne Petersen die „Wichtelsuche“ ausgedacht: In der Sammlung des Stadtmuseums befinden sich zwei Weihnachtsmänner aus Keramik, die sich auf einen Stadtspaziergang gemacht haben, begleitet von einer Kamera. Die Ausflugsfotos sind im Stadtmuseum im Frey-Haus versteckt und möchten gefunden werden. Am Ende winkt eine kleine Überraschung!

Stadtspaziergänge durch die Altstadt und Neustadt von Brandenburg an der Havel

Der Stadtspaziergang durch die Altstadt am Donnerstag, 09. Dezember 2021 gehört zum Begleitprogramm der „Stadtwende“-Ausstellung, ebenso der Spaziergang durch die Neustadt am Donnerstag, 13. Januar 2022. Der Altstadt-Spaziergang startet am Stadtmuseum im Frey-Haus, der durch die Neustadt am Stadtmodell am Neustädtischen Markt, jeweils um 16 Uhr. Für die Teilnahme wird um Anmeldung unter 03381/584501 oder museum@stadt-brandenburg.de gebeten.

Weitere Angebote, auch zum Mitnehmen als Stadtrallye oder als Rätselbox für zuhause, können dem Flyer entnommen werden, der über die Website des Stadtmuseums ( https://stadtmuseum.stadt-brandenburg.de ) zum Herunterladen bereitsteht.

Die Angebote im Stadtmuseum sind mit den seit dem 24.11.2021 geltenden 2G-Regelung umsetzbar. Für Details ist das Stadtmuseum zu kontaktieren.