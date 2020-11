Als Autohaus sind wir von den aktuellen Einschränkungen kaum betroffen, doch viele andere Branchen sind durch den "Lockdown Light" schwer getroffen. Dazu gehören z.B. neben Kinos, Theatern und Hotels vor allem die Gastronomiebetriebe. Auch dieses Mal wollen wir wieder diejenigen unterstützen, die mit der momentanen Situation zu kämpfen haben.

Wir wollen einem Retaurant unserer schönen Havelstadt bis zum Montasende komplett kostenfrei einen unserer City-Flitzer, den Skoda Fabia, zur Verfügung stellen, um dessen Lieferservice aufzubauen bzw. auszubauen. Dazu rufen wir alle Gastronomen, die Unterstützung auf 4 Rädern benötigen, auf, sich bis Donnerstag, den 5.11., bei uns zu bewerben. Schreibt uns einfach eine Mail an anfrage@mothor.de - Warum benötigt ihr unsere Hilfe?Am Freitag wählen wir aus, wer von uns unterstützt werden kann. Wir stellen euch aber nicht nur kostenfrei ein Auto zur Verfügung, sondern versprechen euch auch, mindestens einmal im Wert von mindestens 300€ Essen bei euch zu bestellen für unsere Mitarbeiter.Mitmachen ist bei dieser Aktion natürlich ausdrücklich erwünscht - also liebe Händlerkollegen und alle Betriebe, die die Möglichkeit haben, zu helfen - macht mit und unterstützt unsere lokalen Betriebe, egal in welcher Form!Bleibt alle gesund und wir freuen uns, von euch zu hören.