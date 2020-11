Im Jahr 2020 wurde vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat erstmals der Bundespreis Stadtgrün ausgelobt – für außergewöhnliches Engagement für urbanes Grün, vielfältige Nutzbarkeit, gestalterische Qualität, innovative Konzepte und integrative Planungsansätze. Alle deutschen Städte und Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern waren aufgerufen, sich mit ihren Stadtgrün-Projekten zu bewerben, und zwar in einer der vier Kategorien „gebaut“, „gepflegt“, „genutzt“ oder „gemanagt“.

Die Stadt Brandenburg an der Havel bewarb sich mit dem Bürgerpark Marienberg in der Kategorie „gepflegt“ und legte den Fokus auf das bestehende Nachnutzungskonzept des ehemaligen BUGA-2015-Geländes und dessen Pflege durch die Brandenburger Arbeitsförderung- und Strukturgesellschaft (BAS), die Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigt. So wird die grünpflegerische und kulturelle Entwicklung des Areals von einem Team umgesetzt, bei dem der Teilhabeplan der Stadt besonders berücksichtigt wird.

Zudem ist der Bürgerpark Marienberg als Erholungs-, Kultur- und Begegnungsraum für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen dar und verbindet viele Akteure: die BRAWAG mit ihrem Weinberg, das Brandenburger Theater mit dem Kultursommer sowie weitere Veranstaltungen und Freizeitangebote, die viel Unterstützung erfahren, beispielsweise vom Lions-Club Brandenburg, Stadtsportbund und vom Förderverein Marienberg.

Insgesamt gingen 237 Bewerbungen um den Bundespreis ein. Und ein Hauptpreis geht nach Brandenburg an der Havel! Die Jury lobte den vorbildlichen Weg im Umgang mit dem Gartendenkmal. Es gelinge, die Vielzahl an ökologischen und historischen Funktionen des Geländes zu erhalten und sie gleichzeitig für neue Nutzungen anzupassen. Die Jury zeichnete insbesondere die soziale Orientierung des Nachnutzungskonzeptes aus, das den Freiraum als integrierende gemeinschaftliche Fläche begreift und weiterentwickelt. Hervorgehoben wurde auch, dass mit kulturellen Veranstaltungen immer wieder ein breiteres Publikum angezogen werde. Das Projekt stelle ein gelungenes Beispiel für standortorientierte Pflege und Entwicklung in einem komplexen Gelände mit unterschiedlichen Herausforderungen und Räumen dar.

Auf der Internetseite kann nochmals über das Projekt nachgelesen und ein dazu extra gedrehter Film angeschaut werden: bundespreis-stadtgruen.de/entry/buergerpark-und-gartendenkmal-marienberg/

Der Bundespreis ist mit 15.000 Euro dotiert. Ferner darf die Stadt nun mit dem Bundespreis Stadtgrün werben und das Logo hierfür verwenden.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die feierliche Übergabe des Bundespreises im Bundesministerium, zu der Oberbürgermeister Steffen Scheller und der zuständige Projektleiter Bernd Prieß eingeladen waren, abgesagt werden. Im Rahmen der nächsten Preisverleihung soll die Übergabe nachgeholt werden.