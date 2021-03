Am 22. März werden Bauarbeiten an einem Trinkwasserhausanschluss in der Lewaldstraße Höhe Haus-Nr. 4 durchgeführt, lautete eine Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde.

Demnach muss für die Ausführung der Arbeiten die Straße voll gesperrt werden. Es wird um Beachtung gebeten.