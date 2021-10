Derweilen der von der Wohnungsgenossenschaft „Einheit“ ins Süd-West-Eck der Kreuzung Hausmann- und Bauhofstraße gezauberte Viergeschosser der Fertigstellung entgegensieht, ist auch schon die gegenüberliegende Freifläche – neben der 2018 fertiggestellten Kita „Perlentaucher“ (Hausmannstraße 81) – angebaggert. Die in Berlin angesiedelte AlexA Seniorendienste GmbH, die bereits seit 2015 zwischen Bauhofstraße und Mühlengraben präsent ist, vergrößert ihr Angebot in der Havelstadt.

95 neue betreute Wohnungen für Senioren in Brandenburg

Das wachsende Pflegeunternehmen mit mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen Wohn- und Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland lässt an der 3.500 Quadratmeter großen Ecke Hausmann-/Bauhofstraße eine Senioren-Residenz entstehen, in der es laut AlexA-Sprecher Thomas Henschke „95 moderne betreute Wohnungen mit Smart-Home-System, vielseitige, auf Begegnung angelegte Gemeinschaftsräume sowie eine eigene ambulante Pflege“ geben wird, womit „wir einen zeitgemäßen Mix des selbstbestimmten Wohnens, unterstützender Pflege und gemeinschaftlicher Betreuung“ ermöglichen. Die bauvorbereitenden Arbeiten sind in vollem Gange und beinhalten am 02. November den offiziellen „ersten Spatenstich“.