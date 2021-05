Dringende Meldung aus der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel: „Auf Grund eines Trinkwasserrohrbruches in der Luckenberger Straße – Höhe Straßenbahnhaltestelle – muss die Fahrbahn in Fahrtrichtung Neuendorfer Straße ab sofort für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Geplant ist, dass die Bauarbeiten bis morgen Abend abgeschlossen sind.

So wird der Verkehr geregelt

Der Verkehr aus Richtung Bauhofstraße wird über die Wredowstraße, Am Wiesenweg und die B1/B012 zur Neuendorfer Straße geleitet. Es wird um Beachtung der veränderten Verkehrssituation gebeten.