Laut Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Brandenburg wird für die Aufstellung eines Turmdrehkranes „die Straße Gorrenberg/Einmündung Havelstraße in Höhe der Stadtmauer in der Zeit vom 15.07.2021 bis voraussichtlich 30.10.2021 voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kurstraße, Jacobstraße, Bauhofstraße in die Kanalstraße. Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet.“

Trinkwasserleitung für die Klingenbergstraße

Nicht ganz so einschränkend ist ein weiteres Vorhaben: „Für Bauarbeiten an einer Trinkwasserleitung muss die Klingenbergstraße in der Zeit vom 19.07.2021 bis voraussichtlich 23.07.2021 in Höhe von Haus-Nr. 10 bis 14 halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mittels Beschilderung an der Baustelle vorbeigeleitet. Wir bitten um erhöhte Aufmerksamkeit. Die aufgestellten Haltverbote in diesem Bereich sind zu beachten, da verkehrsordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden können.“