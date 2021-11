Gleich zu mehreren Bränden von Mülltonnen kam es in der letzten Nacht – kurz nach Mitternacht – in der Altstadt von Brandenburg an der Havel. Ein unbekannter Täter hatte in der Plauer Straße und Kloster Straße Behälter in Brand gesetzt, was zu deren vollständiger Zerstörung führte. Außerdem entstand durch die Verrußung Sachschaden an Fassaden von drei angrenzenden Wohnhäusern. Immerhin konnten durch aufmerksame Anwohner die Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall – und hofft auf Zeugen: Wer hat die Tat oder Täter oder Auffälligkeiten beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381-5600 entgegen. Nutzbar ist auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de oder polbb.eu/hinweis.