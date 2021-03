Am Freitagabend, 12. März, kamen Polizei und Feuerwehr in Wollin zum Einsatz. In der Dr.-Richard-Sorge-Straße meldeten Anwohner einen Brand bei den Mülltonnen, den die Brandschützer rasch löschen konnten. Schadensbilanz: drei zerstörte Abfallbehälter, ein beschädigtes Garagendach. Schadenhöhe: rund 1500 Euro. Eine Gefahr für die Wohngebäude bestand nicht. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen Brandstiftung auf.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Brandenburg unter Tel.-Nr. 033815600 oder an die Internetwache der Polizei des Landes Brandenburg (www.polizei.brandenburg.de).