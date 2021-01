Trotz Schließung vieler Einzelhandelsgeschäfte sind CITY SCHEXS in der Touristinformation online bestellbar und in Selbstabholung wieder zu erwerben. Geschenkanlässe wie Geburtstage, Hochzeitstage, Geburten oder bestandene Prüfungen gibt es nach wie vor. Auch wenn es in der Krise kaum möglich ist, beim Bummeln echte Inspirationen zu gewinnen: Auf der Suche nach einem schönen Präsent muss niemand verzagen. Mit CITY SCHEXS lässt sich leicht eine Freude machen - und zugleich werden die hiesigen Einzelhändler und Dienstleister unterstützt.

Einfaches Bestell- und Abholprozedere

Erfolgsgeschichte CITY SCHEXS sorgen in Brandenburg an der Havel für Millionen-Umsatz Brandenburg an der Havel Das Prozedere dazu: Einfach das Bestellformular unter https://cityschexs-brb.de ausfüllen, die Rechnung per E-Mail abwarten und per Paypal oder Überweisung vorab bezahlen. Nach Eingang der Zahlung können die CITY SCHEXS dann von der Touristinformation, Neustädtischer Markt 3, nach Absprache und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln laut Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg abgeholt werden.

City Schexs in über 140 Geschäften einlösbar

Dieser Einkaufsgutschein für die Stadt Brandenburg an der Havel ist ein besonderes Geschenk. Denn die CITY SCHEXS sind in über 140 Geschäften des Einzelhandels, der Gastronomie sowie für Kultur- und Freizeitangebote individuell einlösbar (sobald diese wieder geöffnet haben) und können im Wert von 5, 10 und 44 Euro online geordert werden. Sorge, dass der Gutschein verfallen könnte, muss dabei keiner haben. Eine zeitliche Begrenzung der Gültigkeit gibt es nicht.