Die Zahl der mit dem Coronavirus-Infizierten ist von 492 auf 505 angestiegen. Das teilt das Gesundheitsamt der Stadt Brandenburg mit. Insgesamt seit März als genesen gelten 374, bisher gab es 7 Todesfälle und derzeit 27 stationäre Patienten. In den letzten 7 Tagen gab es 55 Neuinfektionen.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt bei 76,19 Fällen pro 100.000 Einwohner, am Vortag lag der Wert bei 78,96. Die Zahl der Personen in Quarantäne ist von 374 auf 447 gestiegen.

