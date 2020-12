Corona in Brandenburg/Havel Ein neuer Corona-Todesfall und 22 stationäre Patienten in Brandenburg an der Havel Brandenburg an der Havel Die Stadt Brandenburg an der Havel meldet sechs Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit weiterhin unverändert bei 84,51 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

Insgesamt wurden seit März damit 408 Corona-Fälle in Brandenburg an der Havel bekannt, 251 gelten als genesen. In Quarantäne befinden sich aktuell 552 Personen, 25 weniger als am Vortag. In stationärer Behandlung sind weiterhin 22 Erkrankte.

