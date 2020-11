Die Corona-Zahlen in Brandenburg an der Havel bleiben hoch. Die Stadtverwaltung meldet 17 Neuinfektionen.

Damit gelten derzeit 150 Menschen als akut infiziert, die 7-Tages-Inzidenz mit 83 Fällen pro 100.000 Einwohner aktuell bei 114,98 Fälle. Am Vortag lag sie noch bei 130,22.

Corona-Zahlen bleiben hoch

Dennoch bleibt die Lage angespannt. 17 Erkrankte werden derzeit stationär im Brandenburger Klinikum behandelt, 576 befinden sich aktuell in häuslich angeordneter Quarantäne. Zum Vergleich: Am Mittwoch waren noch 499 Personen in Quarantäne und 14 in stationärer Behandlung.