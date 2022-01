„Angesichts der weiter um sich greifenden Corona-Infektionen haben wir uns schweren Herzens entschlossen, das Zeitzeugentreffen für ehemalige Mitarbeitende der Brandenburger Kammgarnspinnerei auf den 24. März 2022 zu verschieben. Wir hoffen, dass sich die Lage bis dahin entspannt hat“, informiert Marius Krohn, Leiter des Industriemuseum Brandenburg an der Havel (August-Sonntag-Straße 5, Tel. 03381/30 46 46).

Wie schon beim Café „Plattenwerk“, Café „Waffelfabrik“ und „Mechanische Spielwaren“ können sich also erst am 24. März (und nicht wie ursprünglich geplant am 13.01.) um 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen wieder ehemalige Mitstreiter treffen, Erinnerungen austauschen und dem Museums-Team ihre Geschichte erzählen! Marius Krohn: „Wir freuen uns auch über Objekte, Fotos und Dokumente, mit denen wir eine ‚Erfahrungsschatzkiste‘ füllen können, denn die Ergebnisse fließen direkt in unsere Ausstellung ‚(VEB) Zukunft GmbH‘ ein.“