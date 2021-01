Mit Stand vom Sonntagabend (17.01.2021) sind in Brandenburg an der Havel kumulativ (Zusammenfassung seit dem ersten Fall) 1.153 laborbestätigte SARS-CoV-2-Erkrankungen registriert sowie 809 genesene Personen und 34 Todesfälle. 7 Neuerkrankte sind binnen 24 Stunden hinzugekommen; 124 Neuinfektionen waren es in den letzten 7 Tagen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt somit bei fast 172 Fällen pro 100.000 Einwohner. Stichtagsbezogen befinden sich 51 infizierte Personen in stationärer Behandlungen und 832 Personen in Quarantäne.