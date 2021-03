Mit Stand vom Mittwochabend (17.03.2021; www.stadt-brandenburg.de) sind in Brandenburg an der Havel kumulativ (Zusammenfassung seit dem ersten Fall) 1.663 laborbestätigte SARS-CoV-2-Erkrankungen registriert sowie 1.509 genesene Personen und 72 Todesfälle. 14 Neuerkrankungen sind binnen 24 Stunden hinzugekommen; 44 Neuinfektionen waren es in den letzten 7 Tagen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt somit bei 60,96 Fällen pro 100.000 Einwohner. Stichtagsbezogen befinden sich 19 infizierte Personen in stationärer Behandlungen und 273 Personen in Quarantäne.

Und im Landkreis Potsdam-Mittelmark?

Zum Vergleich – die Corona-Zahlen für Potsdam-Mittelmark (laut Landratsamt und LAVG): Die Zahl der laborbestätigten Fälle summierte sich derweilen (Stand 18.03.) auf 6.034 Infizierte (aktiv: 252 / davon neu: 0) und 5.604 Genesene. 178 Personen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 63,26.