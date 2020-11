Die Stadt Brandenburg hat in den vergangenen sieben Tagen 84 Neuinfektionen gemeldet. Damit liegt der Inzidenz-Wert aktuell bei 116,37 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Damit gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie nun 341 laborbestätigte Fälle‬ in Brandenburg an der Havel, 200 Personen davon gelten als genesen. Zudem befinden sich aktuell 554 Bürger in häuslich angeordneter Quarantäne, 15 davon befinden sich in stationärem Aufenthalt.