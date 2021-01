Das Gesundheitsamt der Stadt Brandenburg an der Havel informiert über die aktuellen SARS-CoV-2-Fallzahlen in der Stadt Brandenburg an der Havel, Stand vom 22. Januar: Kumulativ (Zusammenfassung seit dem ersten Fall) gibt es 1214 laborbestätigte Fälle‬ (+13 gegenüber dem Vortag), 944 genesene Personen und 40 Todesfäll‬e.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 98 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen, das entspricht 135,8 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Stichtagsbezogen (Fallzahl zum o.g. Zeitpunkt) befinden sich 633 Personen in Quarantäne und 42 Personen in stationärer Behandlung.