„Ab dem 5. März 2021 bietet das Deutsche Rote Kreuz im DRK-Kreisverband Brandenburg an der Havel die Einweisung von zukünftigen Testhelfern an“, informiert Verbandssprecherin Nicole Grabow, „angeleitet von ausgebildetem hauptamtlichen Personal unseres Kreisverbands, wird in den kommenden Wochen immer freitags eine Schulung in die Durchführung von PoC-Tests – Antigen-Schnelltests – durchgeführt.“