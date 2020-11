Die Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel meldet sechs weitere Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die 7-Tages-Inzidenz nochmals an und liegt nun bei 123,3 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert noch bei 116,37.

Insgesamt gelten 130 Personen derzeit als akut infiziert, 15 davon befinden sich in stationärer Behandlung im Städtischen Klinikum. 531 Personen sind zudem in Quarantäne.