Mit Stand vom Mittwochabend (8. Februar) sind in Brandenburg an der Havel kumulativ (Zusammenfassung seit dem ersten Fall) 1431 laborbestätigte SARS-CoV-2-Erkrankungen registriert sowie 1221 genesene Personen und 62 Todesfälle. 3 Neuerkrankte sind binnen 24 Stunden hinzugekommen; 39 Neuinfektionen waren es in den letzten 7 Tagen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt somit bei rund 54 Fällen pro 100.000 Einwohner. Stichtagsbezogen befinden sich 26 infizierte Personen in stationärer Behandlungen und 358 Personen in Quarantäne.

Und in Potsdam-Mittelmark?

Zum Vergleich – die Corona-Zahlen für Potsdam-Mittelmark (laut Landratsamt und LAVG): Die Zahl der laborbestätigten Fälle summierte sich derweilen (Stand 9.Februar) auf 5.430 Infizierte (aktiv: 739) und 4.936 Genesene. 140 Personen sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 67,88.