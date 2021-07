Mit Stand vom 01.07.2021 sind laut Koordinierungszentrum Krisenmanagement (KKM) und LAVG in Brandenburg an der Havel noch immer 2.331 (+0) laborbestätigte SARS-CoV-2-Erkrankungen registriert und 87 (+0) Todesfälle. Da es in der zurückliegenden Woche keine Neuerkrankung gab, ist die 7-Tage-Inzidenz nun bei 0 angelangt.

Und Corona im Landkreis PM?

Indes büßt Potsdam-Mittelmark (laut KKM) die fünf Tage lang stehende „0“ ein – allerdings mit schwer nachvollziehbaren Zahlen: Die Anzahl der laborbestätigten Fälle (Stand 01.07.) steigt offiziell um einen neuen Fall, dennoch wird die Gesamtzahl nach 7.880 am Vortag mit 7.882 (wie am Vorvortag!) angegeben? Jedenfalls sind 206 (+0) Personen als SARS-CoV-2-Erkrankte verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun offiziell bei 0,5.