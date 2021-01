Mit Stand vom Dienstagabend sind in Brandenburg an der Havel kumulativ (Zusammenfassung seit dem ersten Fall) 1319 laborbestätigte SARS-CoV-2-Erkrankungen registriert, 24 mehr als am Vortag.

Corona in Brandenburg/Havel Corona-Impfzentrum in Brandenburg an der Havel geht in Betrieb Brandenburg 1029 Personen gelten als genesen, es gibt bisher 45 Todesfälle. 132 Neuinfektionen gab es in den letzten 7 Tagen, das entspricht einer 7-Tage-Inzidenz von 182,87 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Stichtagsbezogen befinden sich 48 infizierte Personen in stationärer Behandlungen und 675 in Quarantäne.

