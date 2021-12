Wer Weihnachten und zum Jahreswechsel auf Nummer sicher gehen möchte, macht vor dem Treffen mit Familie und Freunden noch einen Corona-Schnelltest. Das Johanniter-Testzentrum kann dank großer Unterstützung aus dem Ehrenamt öffnen – am:

24.12.2021, 9:00 bis 16:00 Uhr

25.12.2021, 13:00-18:00 Uhr

26.12.2021, 9:00 bis 16:00 Uhr

27.-30.12., 9:00 bis 19:00 Uhr

31.12.2021, 8:00 bis 16:00 Uhr

01.01.2022, 9:00 bis 13:00 Uhr

02.01.2022, geschlossen

03.01.2022 ab 9:00 Uhr

„Wir wissen den Einsatz unserer Ehrenamtlichen sehr zu schätzen und danken an dieser Stelle nochmal sehr. So können die hauptamtlichen Kräfte ein wenig Kraft tanken, denn auch sie leisten eine tolle Arbeit“, erläutert Steffen Kirchner, Regionalvorstand der Johanniter in Brandenburg.

Standort des Testzentrums: Hochstraße 29, vorm Klinikum Brandennburg

Das Johanniter-Testzentrum befindet sich auf dem Parkplatz vor Haus 6 (Labor / MVZ) des Klinikums in der Hochstraße 29, 14770 Brandenburg an der Havel. Es wird kein Termin für die Schnelltests gebraucht. Vor Ort ist die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften dringend zu befolgen. Neben dem Gebot Abstand zu halten, ist auch das Tragen einer medizinischen bzw. FFP2-Maske im PCR-Bereich zwingend notwendig. Außerdem ist ein Personalausweis vorzuzeigen.