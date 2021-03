An sechs Standorten im Stadtgebiet können die Brandenburger künftig kostenlos einen Corona-Test durchführen lassen:

Städtisches Klinikum Brandenburg, Hochstraße 19, An der Rettungsstelle von Montag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr ohne Voranmeldung,

Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof, Johan-Carl-Sybel-Straße, Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr, Anmeldung von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr unter 03381/2147451, alternativ kann auch eine eMail an , Johan-Carl-Sybel-Straße, Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr, Anmeldung von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr unter 03381/2147451, alternativ kann auch eine eMail an corona@gzb-brandenburg.de geschrieben werden,

Apotheke im Gesundheitszentrum, Johan-Carl-Sybel Straße 1, Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, ohne Terminvergabe,

Apotheke am Südtor, Am Südtor 4, Montag bis Freitag, von 10 bis 12 Uhr, telefonische Anmeldung unter 03381/801282,

DRK - Foyer in der Sporthalle am Marienberg, Willi-Sänger-Straße, von Montag bis Freitag, on 13 bis 17 Uhr, ohne Terminvergabe,

Apotheke Nord, Lilli-Friesicke-Straße 1, von Mittwoch bis Freitag, 14 bis 18 Uhr, ohne Terminvergabe.