Das wird eine ziemlich traurige Adventszeit im Weihnachsort Himmelpfort. Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte an den Adventswochenende auf dem Klosterplatz geben, kündigte Himmelpforts Ortsvorsteher Lutz Wilke an. „Uns ist die Entscheidung nicht leicht gefallen“, versicherte er. Über alle möglichen Alternativen sei nachgedacht worden, auch über eine Einbahnstraßenregelung, um die Besucher am Weihnachtsmann vorbeizuschleusen. „Doch das Ansteckungsrisiko ist uns einfach zu groß. Wir wollen kein Hotspot für Corona werden. Es tut uns wirklich sehr leid“, sagte Wilke.

Schüler basteln Schmuck zur Begrüßung des Weihnachtsmanns

„Der Weihnachtsmann wird zwar hier sechs Wochen wohnen, aber fast unsichtbar mit seinen Engeln arbeiten“, freute sich Wilke dennoch über die Ankündigung der Deutschen Post AG, die am Weihnachtspostamt festhalten wird. Damit bleiben Himmelpfort auch die 20 Arbeitsplätze erhalten, die jedes Jahr durch das Weihnachtspostamt entstehen.

Ortsvorsteher begrüßt Entscheidung der Post

„Wo Himmelpfort drauf steht, ist auch Himmelpfort drin“, freute sich der Ortsvorsteher, dass die Weihnachtsbriefe aus aller Welt nicht im Verteilerzentrum Hennigsdorf oder sonst wo auf der Welt beantwortet werden, sondern tatsächlich im Weihnachtsort. Kleinere Aktionen im Zusammenhang mit dem Weihnachtspostamt werde es aber geben. So werden die Kinder der Grundschulen Bredereiche und Fürstenberg gebeten, Weihnachtsschmuck zu basteln, der zur Begrüßung des Rauschebarts von den Schülern in Himmelpfort aufgehängt werden soll. Auch die Post werde sich noch eine Aktionen überlegen. „Wir hoffen, dass uns trotzdem der eine oder andere Besucher in der Adventszeit besuchen wird“, so Wilke. Schließlich müsse man auch an die Gastronomen im Ort denken. Für die Betreiberin des Weihnachtshauses Himmelpfort, Elke Schmälzle, tue ihm die Absage der Märkte besonders leid.

Auch Fürstenberger sagen ihren Weihnachtsmarkt ab

Auch die Fürstenberger werden dem Beispiel anderer Städte folgen und haben ihren beliebten Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abgesagt, teilte Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) in Himmelpfort mit. Nachdem zuvor die Märkte in Liebenberg, Gransee, Zehdenick und sogar auf dem Berliner Gendarmenmarkt abgesagt worden seien, fürchtet Philipp, dass „die Leute hier aufschlagen werden, so etwas wäre dann nicht mehr zu organisieren“. Ein Weihnachtsmarkt in Corona-Zeiten funktioniere einfach nicht.