Und wieder kein Weihnachtsfest der Tierheimtiere im Tierheim Brandenburg an der Havel in der Caasmannstraße 16. „Coronabedingt können wir auch in diesem Dezember nicht einladen“, sagt die Tierheimleiterin Sabrin Haufschildt. Eine Tatsache, die weh tut, in vielerlei Hinsicht. Zum einen fehlt der direkte Kontakt, die Gespräche zu den Helfen, den Unterstützern, den Sympathisanten des Tierheimes. Zum anderen sind es zahlreiche, dringend benötigte Spenden, die dem Tierheim verloren gehen. „Aber“, so die engagierte Tierheimleiterin, „wir laden dennoch ein“.

Tierheim-Engel nehmen Weihnachtsgeschenke für die Tierheimbewohner entgegen

Zwar etwas bescheidener, aber immerhin. So warten am Sonnabend, 11. Dezember, und am Sonntag, 19. Dezember, jeweils von 11.00 bis 16.00 Uhr Tierheim-Engel vor dem großen Tor und nehmen herzlich gern Weihnachtsgeschenke für die Tierheimbewohner entgegen. „Wir werden mit einigen Leckereien, mit Präsenten für Groß und Klein die Tierfreunde empfangen, die uns in dieser schweren Corona-Zeit zur Seite stehen“, so die Vorsitzende des Tierschutzvereins Brandenburg an der Havel, Edda Kaßau.

Und wer Lust hat, kann sich nach einer kleinen Stärkung und einem Plausch im Katzenhaus umsehen. „Unsere Englein führen über das Gelände“, so Edda Kaßau. Also, nicht vergessen: Am 11. und 19. Dezember von 11.00 bis 16.00 Uhr auf zum Tierheim in der Caasmannstraße 16. „Wir freuen uns auf euch!“