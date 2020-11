Seit Dienstag strahlen Mond und Weihnachtsbaum um die Wette im Stadtzentrum. Ebenso Haupt- und Steinstraße. Der Weihnachtsmarkt wird nicht konkurrieren. Er ist abgesagt. Als Konsequenz der beim Bund-Länder-Treffen beschlossenen Fortsetzung des „Teil-Lockdowns“.

Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen dauern an, werden sogar verschärft – insbesondere in Regionen, in denen es zu mehr als 200 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohnern kommt. Die Überforderung des Gesundheitssystems gilt es zu verhindern. Folglich hat die „Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen“ Bestand und „…Spezialmärkte…“ sind zu schließen.