Die Zahl der Corona-Infizierten in der Stadt Brandenburg an der Havel steigt weiter an. Das Gesundheitsamt meldet fünf Neuinfektionen.

Damit wurden in den vergangenen sieben Tagen 38 neue Fälle gemeldet. Dementsprechend liegt die 7-Tages-Inzidenz nun bei 52,64 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag er bei 49,87.

Lehrkraft infiziert

Außerdem meldet das Gesundheitsamt einen bestätigten Corona-Fall einer Lehrkraft an der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule in Hohenstücken. Vorsorglich wurden daher die 5a und die 8a in Quarantäne geschickt. Sie hatten nach Angaben des Gesundheitsamts mit der infizierten Person am vergangenen Donnerstag längere Zeit Kontakt.