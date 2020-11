Das Gesundheitsamt der Stadt Brandenburg an der Havel informiert über einen Corona-Fall an der Sprengelschule: Hier handelt es sich um einen Schüler der 2. Klasse (2a) der Sprengel-Schule, dessen Testergebnis am Freitag, 13.11.2020 positiv vorlag und bereits in Quarantäne ist.

19 Schüler vermutlich von Corona-Fall betroffen

Coronavirus Bundeswehr unterstützt wegen Corona auch im Havelland Gesundheitsamt Falkensee Entgegen der ersten häuslichen Infos aus der Kontaktnachverfolgung von letzter Woche hat sich ein anderer Tag für den letzten Schultag des Kindes ergeben (10. November).

Deshalb fallen auch diese Kontakte vom 10. November in die Kategorie I. Das betrifft voraussichtlich 19 Schüler der 2a sowie 27 Kinder der 1. und 2. Klassen-Hortgruppe des Hortes Am Marienberg.