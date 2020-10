Das Gesundheitsamt Brandenburg an der Havel informiert über zwei neue SARS-CoV-2 Fälle.

Zum einen wurde dem Gesundheitsamt am 10. Oktober ein positiver Covid-19 Befund einer 44-jährigen Brandenburgerin gemeldet. Zum anderen wurde am 12. Oktober von einem Berliner Labor der positive Befund eines 23-jährigen Mannes gemeldet, der sich auch aktuell in Berlin aufhält. Die engen Kontaktpersonen der Erkrankten wurden ermittelt und die Quarantäne angeordnet.