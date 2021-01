Wie kann die Zahl der Teilnehmer am Schulessen gesteigert werden? Was sind die Gründe, warum Schülerinnen und Schüler nicht am Schulessen teilnehmen? Was würde Schüler motivieren, öfter am Schulessen teilnehmen?

Zu diesen und weiteren Fragen läuft derzeit eine online-Umfrage unter Schülern und Eltern, die noch bis zum 31. Januar aufgerufen werden kann.

Schüler und Eltern sind gefragt

Die Befragung richtet sich sowohl an die Eltern als auch an die SchülerInnen, die sich mit ihrer Meinung selbst einbringen können. Sie umfasst Nachfragen zur Qualität und Quantität des Essens, zu den Bedingungen der Essensausgaben und Speiseräume, aber auch zu den pädagogischen und sozialen Aspekten, die bisher zur Entscheidung geführt haben, am Schulessen teilzunehmen oder nicht und was getan werden muss, diese Entscheidung zu ändern.

Die Ergebnisse sollen im Februar ausgewertet und anschließend mit der Stadtverordnetenversammlung beraten werden.