„Wer hätte das gedacht, was das für Freude macht“, titelte der „Rote Stahl“, Betriebszeitung des Stahl- und Walzwerkes, 1953 zur Eröffnung des Zentralen Pionierferienlagers Bollmannsruh. Lotte Ulbricht, Ehefrau von Walter Ulbricht, verlieh der Einrichtung an diesem Tag feierlich den Ehrennamen „Bruno Kühn“, unter der der Ferienort 37 Jahre lang internationale Bekanntheit erlangte. Wie das einstige Zeltlager einmal aussah und wie es sich rasch als Bungalowdorf über die Jahrzehnte entwickelte, ist nun in einer Ausstellung im „Café Fritze“ zu sehen.

Rückblick auf 70 Jahre

Die Schau mit Fotos, Zeitdokumenten und anderen Exponaten beginnt in den 50er Jahren und zeigt eine Einrichtung im Wandel. „Es hat irre viel Spaß gemacht, das vorzubereiten und in die Vergangenheit einzutauchen“, meinte Axel Krause, Geschäftsführer des Humanistischen Regionalverbandes, heutiger Träger des Kiez (Kinder- und Jugenderholungszentrum) Bollsmannruh, bei der Vernissage Anfang der Woche. Nicht zuletzt, weil dabei viele persönliche Erinnerungen wach werden. Das bestätigte unter anderem Kanutin Birgit Fischer, die als Siebenjährige das erste Mal nach Bollmannsruh kam. Es folgten viele Trainingslager und die Olympionikin ist dem Ort noch heute sehr verbunden. „Ich hänge emotional ziemlich dran, bin groß geworden an den Seen“, erzählte sie.

Erinnerungen an die Kindheit und Jugend

„Seit über 67 Jahren denkt jeder, der schon einmal den idyllisch gelegenen kleinen Ort am Ende des Beetzsees besuchte, an die erste Liebe, romantische Sonnenuntergänge, einen unendlichen Sternenhimmel, einen Berg voller Kirschen, einen (v)ersoffenen Angler und Barbier und vor allem an die unbeschwerten Tage der Kindheit und Jugend zurück“, schildert Axel Krause daher auch in der Ausstellungsbeschreibung. Verschiedene Bilder zeugen von diesen Momenten – wie Jungs fröhlich durchs Zeltlager rennen, wie in einem offenen Zelt Akkordeon gespielt wird, wie Mädchen gemeinschaftlich den Hula-Hoop-Reifen kreisen lassen oder im Sand Ball spielen. Sie zeigen aber auch, wie Spielmannszüge am Strand aufmaschierten oder beim Fahnenappell stramm gestanden wurde. Anderes beleuchtet den Alltag hinter den Kulissen, so unter anderem den Großabwasch in der Küche.

Die Zukunft ist ungewiss

„Im Mittelpunkt standen immer die Kinder. In jeder Auszeit, in jedem Hygienebericht, bei der Kost und Co.“, berichtet Axel Krause aus seinen Recherchen – und macht gleich klar, dass sich das trotz bewegter Zeiten daran nichts verändert hat. Dabei hat das Kiez 2020 sehr gelitten, gibt er zu. „Corona kam in dem Jahr, in dem wir zum ersten Mal 30.000 Besucher erwartet haben.“ Die erhofften Einnahmen blieben aus, die Zukunft ist nun weit ungewisser als gedacht.

Ausstellung im „Café Fritze“ zu sehen

Derzeit jedoch hat wieder Leben in das Kiez Einzug gehalten – und Kinder und Jugendliche verbringen ihre Ferien in Bollmannsruh und sammeln dort ihre eigenen Erinnerungen. Erinnerungen, wie sie bei älteren Generationen wohl wach werden dürften, wenn sie die Ausstellung im „Café Fritze“ in Augenschein nehmen. „Es ist interessant, sich selbst, Verwandte oder Bekannte zu entdecken“, ist Axel Krause überzeugt.

Wer Lust hat, in die Vergangenheit einzutauchen: Das „Café Fritze“ ist dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.