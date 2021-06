Nach einer sehr langen pandemiebedingten Wettkampfpause sind am Sonntag die Deutschen Ruder-Meisterschaften in den Altersklassen U17, U19 und U23 zu Ende gegangen. An vier langen Tagen kämpften sechs Sportler des RC Plaue Havel auf der Regattastrecke in Essen, den Baldeneysee, um die Deutschen Meis...