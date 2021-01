„Ich heiße Mandy Schneider, geborene Rufflett, bin 42 Jahre jung und seit elf Jahren verheiratet. Ich wohne im wunderschönen Plaue in Brandenburg an der Havel, bin selbstständig als Haushaltshilfe tätig und liebe diesen Beruf sehr. Ich habe zwei wundervolle Töchter. Wenn es die Zeit erlaubt, setze ich mich an mein Hobby – die Nähmaschine. Ansonsten verbringe ich gern Zeit mit meinen Mädels und genieße einfach schöne Abende.“

